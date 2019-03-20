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"الوزراء" يوافق على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:05 م
"الوزراء" يوافق على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين فى فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى.

 

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية تم تأسيسه عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات التنمية الزراعية في الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع وسوء التغذية والقضاء على الفقر فى المناطق الريفية فى الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية للدول الأعضاء في الصندوق. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 161 دولة مقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تتكون من 22 دولة وهي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية تتكون من 12دولة هي الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والثالثة تضم 127 دولة نامية من بينها مصر.

 

ويعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع. وتستهدف مصر من المساهمة فى هذا التجديد الحفاظ على مكانتها ووضعها بين أعضاء الصندوق.


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