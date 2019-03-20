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النيابة تقرر حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بـ25 كيلو حشيش بالمعادى

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:41 م
النيابة تقرر حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بـ25 كيلو حشيش بالمعادى حشيش - أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 25 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى منطقة المعادى.

وكشفت تحقيقات فهد مجدى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، اعتراف المتهمين "فرج م ا"، "حسام ا م"، و"شكل ع م"، عاطلين، بأن أحدهم مختص بنقل المواد المخدرة بواسطة سيارة نصف نقل من محافظة مرسى مطروح، فى حين يقوم الاثنين الآخرين باستلام المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بمنطقة المعادي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد ألقت القبض على المتهمين أثناء قيام أحدهم بتسليم الاثنين الآخرين جوال به 25 كيلو حشيش قام باحضاره من محافظة مرسى مطروح بواسطة سيارة نصف نقل، من أجل ترويجها على عملائهم بمنطقة المعادي، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3758 لسنة 2019 جنايات المعادى، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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