النصر للسيارات: جاهزون لتصنيع سيارة وبدأنا بتجميع جرار زراعى

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بشركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة بدأت مؤخرا تجميع جرارات رومانية الصنع، بهدف تسويقها فى السوق المحلى.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن المشروع يتم بالتنسيق مع مستثمر مصرى يجلب الأجزاء من رومانيا، لتصنيعها محليا ومن المتوقع تصنيع ما بين 250 إلى 300 جرار سنويا كتجربة.

وحول إمكانية قيام الشركة بتصنيع سيارة، قال المصدر إن الشركة لديها بنية تحتية وإمكانيات للتصنيع، لكنها ستحتاج إلى "سطمبات" السيارة الجديدة وفى الرحلة الأولى سيتم استيراد الموتور والشاسية، فيما يمكن للشركة تصنيع بقية المكونات بنسبة قد تزيد عن 55%.

وقال إن الشركة يمكنها تصنيع جسم السيارة والزجاج والاستعانة بإطارات مصنعة محليا ودوائر كهرباء وبطاريات محلية أيضا كمرحلة أولى، ثم مع التطوير وتوفير تكنولوجيا حديثة يتم التصنيع بالكامل للسيارات والتصدير من الشركة لمختلف دول العالم.

وحول اندماج الشركة الهندسية للسيارات بعد نقلها من القابضة للنقل البحرى والبرى قال إن القابضة المعدنية لم تعقد جمعية عامة للشركة حتى يتم دمجها حتى الان.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أعلن اتفاق مبدئى مع شركة "نيسان" اليابانية، للدخول فى شراكة مع شركة "النصر" للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلى، مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائى بعد ثلاثة أشهر.

وقال إنه يتم تطوير شركة "النقل والهندسة"، التابعة للوزارة، للتوسع فى إنتاج الإطارات، من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتى لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.