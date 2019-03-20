المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه بالجيزة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى ومحمد الحسينى وأمانة سر وجية أديب وأبو بكر طه، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بالسرقة بالإكراه بالجيزة.

وجاء فى تحقيقات النيابة قيام المتهمين وهم أحمد. أ.س، 22 عاما عامل كوتش، ومحمد.زأ. 20 عاما عامل، قاموا بسرقة دراجة بخارية "توك توك" والمملولك للمجنى عليه عبد الله محمد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا باستدراج المجنى عليه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن النائية مستقلين الدراجة البخارية "توك توك" قيادتة وبوصولهم أشهرا فى وجهه أسلحة بيضاء، مهددين إياه بالإيذاء مما بث الرعب فى نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.

فيما وجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء "مطاوى وسكاكين" بدون ترخيص ودون وجه حق لحملها أو إحرازها وحيازتها مسوغ قانونى أو وجود مبرر من الضرورة والمهنية لحملهم.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد، بقيام أشخاص مجهولين بالسطو على سائق دراجة بخارية "توك توك" وقاموا بتهديده وإشهار الأسلحة البيضاء فى وجهه مما بث الخوف، وقاموا بسرقة المركبة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى صحة الواقعة، وتمكنوا من تحديد وضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى بدورها قامت بالتحقيق وأحالة القضية إلى المحكمة والتى قضت بالسجن 5 سنوات على المتهمين.