video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد توقعات الأرصاد...

المرور يحذر من السرعات الزائدة بسبب الشبورة المتوقعة على الطرق السريعة

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:00 ص
المرور يحذر من السرعات الزائدة بسبب الشبورة المتوقعة على الطرق السريعة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات من السير بسرعات منخفضة على الطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور الشبورة، على الطرق الرابطة بين المحافظات منعا لوقوع الحوادث، ونشرت الإدارة  الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة لتجنب الحوادث المرورية التى قد تحدث بسبب تقلبات الطقس وحالات الشبورة المائية المتوقعة خلال الساعات القادمة خاصة على الطرق السريعة.

و قامت الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات الأمنية بصفة مستمرة على الطرق المهمة والتابعة للإدارة مزودة بسيارات إغاثة وسيارات دفع رباعي، ومراقبة الطرق عن طريق كاميرات المراقبة وغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور على مدار الـ24 ساعة ، فضلا عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدى السيارات حفاظا على أرواحهم، بتأجيل رحلاتهم خلال الشبورة الكثيفة والتى تعيق الرؤية لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

كما نصحت إدارة المرور، بإضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى يكون مرئيا بالنسبة للغير وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها واستخدام آلات التنبية على فترات والسير بهدوء فى حالة تسمح بالرؤية ، مع مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، ويجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء، وعدم التخطى بالسيارة لسيارة أخرى.

كما ناشدت إدارة المرور بالسير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر والتحكم فى عجلة القيادة جيدا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقا وتشغيل المسّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا ، مع تواجد الخدمات على كافة الطرق السريعة..


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى

شاهد...المرور يقدم 7 نصائح لتفادى حوداث الطرق بسبب الشبورة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الشبورة المائية

الطرق السريعة

اعاقة حركة السيارات

ادارة المرور




لا تفوتك
تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة