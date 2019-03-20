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المرحلة الثانية لمنح طلاب المدارس جرعات ضد الديدان المعوية × 6 معلومات

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:30 ص
المرحلة الثانية لمنح طلاب المدارس جرعات ضد الديدان المعوية × 6 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس .

 

"

اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول آليات تنفيذ الحملة فى المدارس حرصا على حياة الأطفال .

 

1- المرحلة الثانية من الحملة بدأت أمس وتستمر حتى 28 مارس .

 

2- المرحلة الثانية من حملة تجريع الطلاب ضد الديدان المعوية تشمل 11 محافظة، وتستهدف 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".

 

3- الحملة تتضمن التوعية بأهمية النظافة الشخصية للأطفال والأسر على حدٍّ سواء، وتأكيد ضرورة غسل الأيدى، وتناول طعام صحى.

 

4- محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.

 

5- العلاج من الديدان المعوية عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى آثار جانبية.

 

6- الحملة مراقبة من ممثلى منظمة الصحة العالمية ويشرف عليها كبار الخبراء .

 


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الصحة

الديدان المعوية

الصحة العالمية

طلاب المدارس




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