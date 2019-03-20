المرحلة الثانية لمنح طلاب المدارس جرعات ضد الديدان المعوية × 6 معلومات

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس .

" اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول آليات تنفيذ الحملة فى المدارس حرصا على حياة الأطفال .

1- المرحلة الثانية من الحملة بدأت أمس وتستمر حتى 28 مارس .

2- المرحلة الثانية من حملة تجريع الطلاب ضد الديدان المعوية تشمل 11 محافظة، وتستهدف 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".

3- الحملة تتضمن التوعية بأهمية النظافة الشخصية للأطفال والأسر على حدٍّ سواء، وتأكيد ضرورة غسل الأيدى، وتناول طعام صحى.

4- محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.

5- العلاج من الديدان المعوية عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى آثار جانبية.

6- الحملة مراقبة من ممثلى منظمة الصحة العالمية ويشرف عليها كبار الخبراء .