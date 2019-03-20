video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: قبول طلبات 98 فرصة عمل بدمياط برواتب تصل لـ 3000 جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:11 م
القوى العاملة: قبول طلبات 98 فرصة عمل بدمياط برواتب تصل لـ 3000 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تبدأ مديرية القوى العاملة بدمياط، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 98 فرصة عمل  بـ 3 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 3000 جنيه.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل فى30 مندوب مبيعات مؤهل عالى، و20 سائق رخصة درجة ثانية، و20 منسق عروض مؤهل متوسط، و5 محاسبين بكالوريوس تجارة، و4 رقابة جودة  بكالوريوس رقابة جودة، و3 مهندسين بكالوريوس فنون تطبيقية، و5 استرجى دبلوم تخصص دهانات، و5 نجارين دبلوم متوسط، بائع مؤهل عالى، ومساعد بائع مؤهل متوسط.  

من جانبه أشار حامد رجب، وكيل  مديرية القوى العاملة بدمياط إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بدمياط - طريق المحور أمام قسم شرطة ثان بميدان الشهابية أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة : سلمت 304 عقد عمل لذوى الاحتياجات فى القطاع الخاص

القوى العاملة

طلبات عمل

فرصة عمل

دمياط

رواتب




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة