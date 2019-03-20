القوى العاملة: قبول طلبات 98 فرصة عمل بدمياط برواتب تصل لـ 3000 جنيه

كتب محمود راغب

تبدأ مديرية القوى العاملة بدمياط، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 98 فرصة عمل بـ 3 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 3000 جنيه.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل فى30 مندوب مبيعات مؤهل عالى، و20 سائق رخصة درجة ثانية، و20 منسق عروض مؤهل متوسط، و5 محاسبين بكالوريوس تجارة، و4 رقابة جودة بكالوريوس رقابة جودة، و3 مهندسين بكالوريوس فنون تطبيقية، و5 استرجى دبلوم تخصص دهانات، و5 نجارين دبلوم متوسط، بائع مؤهل عالى، ومساعد بائع مؤهل متوسط.

من جانبه أشار حامد رجب، وكيل مديرية القوى العاملة بدمياط إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بدمياط - طريق المحور أمام قسم شرطة ثان بميدان الشهابية أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.