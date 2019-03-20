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القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بحلوان

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:42 ص
القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بحلوان التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، من القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل وحرر محضر بالواقعة. 
  
 
ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان، يفيد قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تمكنت القوات من ضبط كل من "فؤاد. أ" حداد، و"على. س" عامل، و" محمد. س" أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل سكن المتهم الأول، وعثر على حفره قطرها 1.5 متر × 1.5 متر بعمق 15 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب. 
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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