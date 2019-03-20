القبض على طالب أثناء محاولته تهريب حشيش داخل محكمة جنايات الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجح ضباط مباحث محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من القبض على طالب أثناء محاولته تهريب حشيش وأقراص ترامادول لشقيقة، بعبوات عصير أثناء زيارته لمحكمة الجنايات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المُعينة بمحكمة الجنايات، برئاسة المقدم محمد وجدى رئيس مباحث، من ضبط المدعو "م.ح.م" طالب مقيم بدائرة الرمل ثان شرق المدينة، أثناء حضوره لزيارة شقيقة المدعو "أ.ح.م" محبوس على ذمة قضية "مخدرات".

وكشفت تحريات الرائد مايكل منصور أثناء قيام القوة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة الجنايات، اشتبه الرائد خالد عزت وكيل مباحث المحكمة، في المدعو "م.ح.م" من البوابة الإلكترونية، وتفتيشه ظهرت عليه علامات الارتباك، وتبين من خلال قيام كل من امين شرطة إسلام فراج، وأسماء محمد، مسئولي البوابة الاكترونية من فتح عبوات العصير بحوزته، عثر بداخلها على ربع كيس لمخدر الحشيش، و100 قرص لعقار الترامادول، ومبلغ مالي تسعة آلاف جنيه، كان ينوي المتهم إداخلهم إلى شقيقه في محبسه، وإلقاء القبض عليه، وجارى تحرير محضر، والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.