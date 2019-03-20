القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمنوفية اعترف بارتكاب 10 جرائم

المنوفية – محمود شاكر

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ضم كلا من " س م ع " 44 سنه، عاطل، و " ه م ع " 26 سنه، عاطل، و " ح س ب " 22 سنه، عاطل، و " ا م ع " 21 سنه، عاكل، و " خ ن ج " 19 سنه، عاطل.

وعقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع مديرية امن القاهرة والقليوبية وسوهاج والدقهلية، تم القبض على المتهمين وبحوزة الاول سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة عيار 12 مم، وبحوزة الرابع والخامس على 2 سلاح أبيض مطواة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة متنوعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.