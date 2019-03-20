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القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمنوفية اعترف بارتكاب 10 جرائم

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:16 م
القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمنوفية اعترف بارتكاب 10 جرائم حملة امنية - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ضم كلا من " س م ع " 44 سنه، عاطل، و " ه م ع " 26 سنه، عاطل، و " ح س ب " 22 سنه، عاطل، و " ا م ع " 21 سنه، عاكل، و " خ ن ج " 19 سنه، عاطل.
 
وعقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع مديرية امن القاهرة والقليوبية وسوهاج والدقهلية، تم القبض على المتهمين وبحوزة الاول سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة عيار 12 مم، وبحوزة الرابع والخامس على 2 سلاح أبيض مطواة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة متنوعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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