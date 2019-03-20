القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو حشيش وأسلحة نارية بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث بمدينة نصر، فى القبض على تاجر مخدرات بمدينة نصر وبحوزته 4 كيلو حشيش و اسلحة نارية و طلقات، وحرر محضر بالواقعة.

و تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "جاسر . ك" ، 25 سنة، عاطل (مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته طبنجة عيار 6مم، فرد روسى ، 166 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,500 كيلو جرام)، ميزان حساس ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى.

وبمواجتهه أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته ، والهواتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.