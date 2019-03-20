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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو حشيش وأسلحة نارية بمدينة نصر

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:36 ص
القبض على تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو حشيش وأسلحة نارية بمدينة نصر مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث بمدينة نصر، فى القبض على  تاجر مخدرات بمدينة نصر وبحوزته 4 كيلو حشيش و اسلحة نارية و طلقات، وحرر محضر بالواقعة. 
 
و تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "جاسر . ك" ،  25  سنة، عاطل  (مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته طبنجة عيار 6مم، فرد روسى ،  166 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,500 كيلو جرام)، ميزان حساس ،  2 هاتف محمول ، مبلغ مالى.
 
وبمواجتهه أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته ، والهواتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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