الفيدرالى الأمريكى: التباطؤ فى اقتصادات أوروبا والصين تقف رادعًا ضد النمو

نيويورك /أ ش أ/

قال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باويل، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكى فى وضع جيد وإن سوق العمل قوى للغاية، إلا أن الاقتصادات الصينية والأوروبية التى تباطأت بشكل كبير تقف رادعا ضد النمو فى الولايات المتحدة.

وأضاف باويل - فى كلمته عقب ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية - أن أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى يراقبون عن كثب معدلات النمو فى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تتطلب رفع سعر الفائدة.

ونوه رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) بأنه ينبغى على صانعى السياسات التحلى بالصبر خلال الفترة الحالية حتى تتضح آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وخفض بنك الاحتياطى الفيدرالى توقعاته للناتج المحلى الإجمالى إلى 2.1% فى عام 2019 مقابل 2.3% فى ديسمبر، وجاء هذا التخفيض فى التقدير فى الوقت الذى صوتت فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإبقاء على سعر فائدة القياسى للإقراض لليلة واحدة فى نطاق من 2.25% إلى 2.5%.