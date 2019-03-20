الصين: نأمل أن تحقق التبادلات بين بكين وواشنطن مزيدا من النتائج الإيجابية

بكين /أ ش أ/

أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج، عن أمله فى أن تحقق التبادلات الثقافية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية المزيد من النتائج الإيجابية.

وقال بينج - خلال اجتماعه مع رئيس جامعة هارفارد الأمريكية لورانس باكو اليوم /الأربعاء/ فى العاصمة الصينية "بكين" - إن الصين تدعو إلى التعلم المتبادل، وتشجع الدراسة خارج البلاد، وتدعم التبادل والتعاون مع العالم فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن التبادل والتعاون فى المجال التعليمى أصبح جزءا مهما من العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف بينج أنه منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، عاد كثير من الكوادر والمواهب الصينية إلى البلاد بعد إكمال دراستهم خارج الصين، وقدموا مساهمات عظيمة للتطور الصيني، معربا عن رغبة الصين فى تعزيز التعاون مع جامعة هارفارد وغيرها من هيئات التعليم والعلوم والبحوث فى الولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة هارفارد الأمريكية لورانس باكو عن تقديره لاهتمام الحكومة الصينية بالتعليم الجامعي، مبديا رغبة جامعته فى مواصلة تعزيز التعاون والتبادل مع هيئات التعليم فى الصين.