الشهر المقبل.. وزارة السياحة تستعد لحملة ترويجية بالدول العربية لموسم رمضان

كتبت آمال رسلان

تستعد وزارة السياحة لإطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية خلال شهر إبريل المقبل، وذلك قبل موسم شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى والذى يشهد إقبالا سياحيا كبيرا من قبل الدول العربية، حيث يعد المقصد المصرى له خصوصية خلال هذا الشهر وفى طقوسه المتفردة والتى تجذب جميع الجاليات من دول المنطقة.

تأتى تلك الحملة بالتزامن مع انعقاد سوق السفر العربى بدبى atm نهاية إبريل والذى ستشارك فيه مصر بجناح مختلف، يستهدف بشكل خاص السوق الخليجى والشباب العربى، مع الحرص على إضافة عناصر جذب لهذه الفئة والتى تجد متطلباتها فى السوق السياحى المصرى.

ويعد السوق العربى من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية حيث احتلت المرتبة الثانية بعد السوق الأوربية، وبلغ عدد السياح فى 2018 الذين زاروا مصر 3 ملايين و38 ألف و389 سائح، وجاءت السعودية فى الصدارة بعدد 909 آلاف و092 سائح، والكويت: 164 ألف و532 سائح، والإمارات العربية المتحدة: 65 ألف و464 سائح، ولبنان: 120 ألف و637 سائح، والجزائر: 62 ألف و604 سياح.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد أعلنت البدء المبكر للاستعدادات للمشاركة فى سوق السفر العربى، موضحة أن هناك اجتماعات تنسيقية بدأت للاتفاق على شكل الجناح المصرى بما يتوافق مع السوق العربى، لافته إلى أن هناك اجتماعات مستمرة لدراسة خطة مشاركة مصر وشكل الجناح المصرى، لافتة إلى أنه سيكون هناك بعض الاختلافات عن بورصة برلين نظرا لخصوصية الدول العربية.