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الأربعاء، 20 مارس 2019 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السعوديون يسعون لجذب 20 مليار دولار استثمارات لوجهة سياحية مزمعة

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:09 م
السعوديون يسعون لجذب 20 مليار دولار استثمارات لوجهة سياحية مزمعة أحد المعالم السياحية بمحافظة العلا
(رويترز)
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قال عمر المدنى الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية لرويترز إن المملكة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار حتى 2035 لوجهة سياحية مهمة مزمعة، وستعقد لقاءات ترويجية مع المستثمرين العالميين قبل نهاية العام.

 

وتمثل العلا، وهى أحد مواقع الحضارات القديمة النائية فى شمال غرب البلاد، جزءا من خطط المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط وانفتاح المجتمع.

 

وقال المدنى رئيس المشروع فى مقابلة هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تخلق الاستثمارات المستهدفة فى نهاية المطاف 35 ألف وظيفة وتساهم بما إجماليه 120 مليار ريال (32 مليار دولار) فى الناتج المحلى الإجمالى على مدى السبعة عشر عاما القادمة.


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