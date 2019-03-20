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السجن المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى الأسلحة بالوراق

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:49 م
السجن المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى الأسلحة بالوراق المستشار طارق الحدينى
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، طالب، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالإتجار فى الأسلحة بمنطقة الوراق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 514 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم الوراق، قيام حسن سيد حسن وشهرته "حسن الشويخ"، 21 سنة، طالب، بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم الوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى تمكن النقيب محمد جهاد معاون مباحث قسم الوراق، من ضبط المتهم بعد استصدار إذن النيابة وقام بتفتيشه ومسكنه وعثر بحوزته على سلاح نارى "مسدس" وبفحصه عثر بداخله على تسع طلقات من ذات عيار السلاح المضبوط، وبتفتيش ملحقات مسكنه عثر على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و99 طلقة، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار.

 

 

 


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عقوبه الاتجار فى الاسلحه

سلاح نارى

نيابه الوراق




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