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الأربعاء، 20 مارس 2019 02:19 م
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الرئيس اللبنانى: لم نعد قادرين على تحمل تداعيات النزوح السورى

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:05 م
الرئيس اللبنانى: لم نعد قادرين على تحمل تداعيات النزوح السورى الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تداعيات النزوح السورى على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، مشددا على ضرورة العمل جديا نحو إعادتهم إلى المناطق الآمنة فى سوريا والتى أصبحت "شاسعة ويمكن أن تستعيد أهلها".
جاء ذلك خلال استقبال "عون" للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، ظهر اليوم الأربعاء فى قصر بعبدا الجمهورى.
وقال الرئيس اللبنانى "أصبحنا اليوم كمسئولين قلقين على بلادنا. لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للقبول بتحمل تداعيات وجود النازحين، ولا بد من عودتهم إلى المناطق الآمنة فى بلدهم".


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