video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 09:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الدنيا ربيع.. غدًا بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام الفصل فلكيًا

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:00 ص
الدنيا ربيع.. غدًا بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام الفصل فلكيًا فصل الربيع - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يحدث الاعتدال الربيعى غدًا الخميس 21 مارس الجارى عند الساعة 12:58 (9:58 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وهو أول يوم فى فصل الربيع فلكيًا.

 

وكشفت الجمعية الفللكية بجدة، فى تقرير لها، إن الاعتدال الربيعى يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التى تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوى منتقلة من النصف الجنوبى إلى النصف الشمالى لقبة السماء.

 

وأوضح التقرير، أنه فى هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوى على نصفى الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر فى القطبين، وذلك بسبب ميل محور الارض بمقدار 23.5 درجة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الروس يحتفلون بقدوم فصل الربيع بصناعة فطيرة عملاقة

لهذا السبب فصل الربيع عدو مرضى حساسية الأنف

الفلك

فصل الربيع

الربيع

الشمس

خط الاستواء

الاعتدال الربيعى




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة