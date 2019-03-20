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الخارجية الفلسطينية تدين فتح المجر مكتب تجارى بتمثيل دبلوماسى فى القدس

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:04 ص
الخارجية الفلسطينية تدين فتح المجر مكتب تجارى بتمثيل دبلوماسى فى القدس وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فتح المجر مكتب تجارى بتمثيل دبلوماسى لها فى القدس، واعتبرته مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولى، ولقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وللقانون الدولى ولمواقف الاتحاد الأوروبى الملزمة لأعضائها بما فيها دولة المجر.
وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أن هذا يعد أيضَا مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدا بين المجر وفلسطين، مشيرة إلى أن فلسطين تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك، وترفض هذا التحول فى الموقف المجرى المتماشى مع المطالبات الإسرائيلية.
وأكدت أن دولة فلسطين قررت استدعاء السفير المجرى لإبلاغه بموقفها الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالبها لبلاده بتغيير موقفها؛ من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التى تجمع المجر مع فلسطين والعرب والمسلمين، وعليه تم استدعاء السفير الفلسطينى فى بودابست للتشاور تعبيرًا عن رفض فلسطين لهذا الموقف العدائى للمجر.
وأشارت إلى أنها تدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مثل هذا القرار المعادى خلال القمة العربية التى سوف تعقد نهاية هذا الشهر فى تونس.


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