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الخارجية الروسية : موسكو راضية عن التعاون مع الصين حول الشأن السوري

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:58 م
الخارجية الروسية : موسكو راضية عن التعاون مع الصين حول الشأن السوري ميخائيل بوجدانوف
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، استقبل المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى سوريا شيه شياو.

وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية :"تم الإعراب عن الرضى بفعالية التنسيق السياسى الخارجى الوثيق حول سوريا بين موسكو وبكين ، وتم التأكيد على الدعم المستدام لروسيا والصين لتعجيل التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس القرار الأممى رقم 2254".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان:"فى هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة القضاء النهائى على الوجود الإرهابى فى الأراضى السورية، والتعاون الدولى لعملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار الاجتماعى والاقتصادى فى سوريا، مع ضمان سيادة ووحدة وسلامة أراضى الجمهورية العربية السورية" .

 


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