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الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:59 م
الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، التى جاءت فى 29 مادة، عبر ثلاثة أبواب، تضمنت الهيكل التنظيمى العام للهيئة ومجلس إدارتها، وما تشمله الهيئة من قطاعات داخلية رئيسية، هذا بالإضافة إلى تحديد اختصاصات وسلطات مجالس الهيئة المختلفة، وكذا اختصاصات وسلطات كل من رئيس الهيئة ونائبه، ورئيس القطاع.

 

كما تتضمن اللائحة التنفيذية الإشارة إلى تشكيل واختصاصات كل من اللجان العلمية الدائمة، ومجلس القطاعات العلمية، ومجلس البحوث العلمية.


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