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الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:36 م
الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع  الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع.

 

ويناقش الاجتماع أيضا تقرير المجموعة الاقتصادية حول أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

 

 


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