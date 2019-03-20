الحكومة البريطانية: ماى لن تطلب تمديد "البريكست" لمدة طويلة

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أعلن "داوننج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى لن تطلب من الاتحاد الأوروبى تمديد اتفاق الخروج من الاتحاد ( بريكست) لمدة طويلة ،وذلك عندما تتقدم رسميا بطلب لتأجيل البريكست.

وأوضح بيان لـ "داوننج ستريت" - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم /الأربعاء/ - "أن ماى لن تطلب تمديدا طويلا عندما تكتب إلى الاتحاد الأوروبى، حيث أن شعب هذا البلد ينتظر لما يقرب من 3 سنوات، ولقد سئموا من فشل البرلمان فى اتخاذ قرار".

وكان البرلمان البريطانى قد صوت يوم الخميس الماضى لصالح تمديد التفاوض لما بعد موعد الخروج النهائى الأصلى وهو يوم 29 مارس، وينبغى أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة على التمديد.