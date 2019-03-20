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الحريرى: التحول إلى الاقتصاد الرقمى أحد المقومات لتحقيق الرخاء فى لبنان

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:10 م
الحريرى: التحول إلى الاقتصاد الرقمى أحد المقومات لتحقيق الرخاء فى لبنان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمى هو مشروع ضخم وبحاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق وصولا إلى نتيجة فاعلة، مشددا على أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أحد المقومات الأساسية لتحقيق الرخاء الوطنى.
وقال الحريرى – فى كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان "خريطة الطريق الاقتصادى الرقمى" – إنه ومنذ عام 2003، تم إنجاز أكثر من 10 دراسات وطنية حول استراتيجية الحكومة الإلكترونية فى لبنان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمى وأخيرا التحول الرقمى.
وأضاف: " 15 سنة من دراسة الموضوع فى لبنان يجب أن تكون كافية، فالدولة الرقمية تحفز النمو الاقتصادى بشكل أسرع، وتغذى التحول فى جميع القطاعات الاقتصادية".


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