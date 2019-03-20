التعليم: فتح باب التنقلات للمعلمين بين المحافظات والإدارات التعليمية آخر إبريل

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، مساء أمس، اجتماعا مع معلمى التربية والتعليم من المحافظات المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستمرار التواصل مع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومعلميها وإدارييها؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية.



حضر الاجتماع الدكتور مجدى أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوى، مدير التوجيه المالى والإدارى، وسيد الحلوانى، مدير عام الموارد البشرية.



وأعلن الدكتور محمد عمر، خلال الاجتماع، عن تخصيص رابط إلكترونى للشكاوى والتظلمات للمعلمين بدلا من الشكاوى الورقية وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات، عبر الرابط: https://teachers-requests.moe.gov.eg/



وقال عمر، إن كافة الشكاوى والتظلمات تلاقى كل الاهتمام وسرعة البت بها لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، وإن إرجاع الحق لمستحقيه هو الهدف من هذا التواصل، وإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلات مع الوضع فى الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية والتي ليس لها أساس من الصحة يتخذ ضد مقدميها كافة الإجراءات اللازمة لعقابهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم بالعمل.



وأشار إلى أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل المقبل لفتح باب تلقى طلبات الانتداب والموافقة عليها بعد اجراء المسح الشامل لجميع مدارس الجمهورية وتحديد العجز والزيادة حتى الانتهاء من تسكين معلمى المسابقة المؤقتة للمعلمين، وهذا الإجراء يتم بشكل علمى مرتبط بقواعد البيانات لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمعلمين.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة للتعيينات الجديدة خلال الشهور المقبلة لحل كافة مشكلات العجز والزيادة فى المعلمين بشكل جذرى، لافتا إلى أن مهمتنا الأساسية الآن هى وضع حلول لجميع ملفات التعليم.



وحول تقديم المعلمين شكاوى تتعلق بالسمعة والحياة الشخصية والفساد المجتمعى والمؤسسى تجاه بعضهم البعض، أكد الدكتور محمد عمر، أن المدرسة مؤسسة تعليمية لها قدسيتها فلا يصح أبدا أن يكون المعلم سيئ السمعة أو يحاول تشويه سمعة زملائه المعلمين بالباطل وبدون إثبات، مطالبا القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الحسنة المبنية على التسامح والاحترام والتقدير والأخلاق الرفيعة.

