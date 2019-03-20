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"التعليم" تعلن تسليم أكثر من 45 ألف شريحة لأجهزة التابلت لطلاب الإسكندرية

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:00 ص
"التعليم" تعلن تسليم أكثر من 45 ألف شريحة لأجهزة التابلت لطلاب الإسكندرية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد مصطفى العجمى القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جارى تسليم 45 ألفًا و493 شريحة لأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى نحو 233 مدرسة على مستوى المحافظة.

 

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، إلى توفير مندوب من شركة المحمول فى كل مدرسة من المدارس المقرر التوزيع بها فى مواعيد من 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، على أن يشمل التوزيع كلاً من طلاب الدمج وطلاب الخدمات.

 

وأوضح أنه من شروط الحصول على الشريحة أن يتوجه الطالب وولى أمره إلى المدرسة التابع لها، ومعه صورة من بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد فى المدرسة خلال اليوم الدراسى، على أن يوقع ولى الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام وتقوم الشركة بتشغيل الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام، حيث يتم توفير 1 جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهرياً.

 

يذكر أن توزيع أجهزة الحاسب اللوحى "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى بجميع المدارس، يأتى فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق منظومة التعليم الجديدة للثانوية العامة.


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