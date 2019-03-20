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التعليم العالى: مجلس الوزارء يوافق على مشروع قانون تعديل أحكام الجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:07 م
التعليم العالى: مجلس الوزارء يوافق على مشروع قانون تعديل أحكام الجامعات الخاصة والأهلية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مشيرا إلى أن التعديل جاء بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتي تؤكد أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية؛ بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 
كما أعلن الوزير موافقة المجلس على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".
 
 
 

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