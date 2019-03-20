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التعليم العالى: إدراج 6 جامعات حكومية مصرية فى 13 تخصص ضمن تصنيف QS لعام 2019

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:40 ص
التعليم العالى: إدراج 6 جامعات حكومية مصرية فى 13 تخصص ضمن تصنيف QS لعام 2019 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً حول إدراج 6 جامعات حكومية مصرية فى 13 تخصص علمى ضمن تصنيف QS فى التخصصات لعام 2019.
 
وأشار التقرير إلى إعلان نتيجة التصنيف البريطانى QS فى التخصصات لعام 2019 أن ست جامعات حكومية مصرية قد أدرجت فى 13 من التخصصات العالمية، وهى: الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة وفروعهم.
 
وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة أدرجت فى 13 تخصص، وجامعة عين شمس أدرجت فى 11 تخصص، وجامعة الإسكندرية أدرجت فى 10 تخصصات، وجامعة المنصورة أدرجت في 3 تخصصات، وكلا من جامعتى أسيوط وقناة السويس أدرجا في تخصص واحد.
 
 

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