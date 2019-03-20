التضامن تتعامل مع 9043 مشرداً وطفل بلا مأوى

كتب مدحت وهبة

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى مساء أمس 9043 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.



وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الثلاثاء مع 179 حالة منهم 79 حالة مشرد و 100 طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل أمس مع 88 حالة منها 49 حالة مشرد و 39 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 43 حالة منهم 19 مشرد و 24 طفل بلا مأوى.



ووتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 152 وجبة ساخنة عليهم، ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.