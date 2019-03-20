التحقيق مع عصابة أكاديمية التعليم الوهمى بالمعادى

كتبت أمنية الموجى

أجرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية بالقاهرة، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، كذا تشكيل عصابى للاتجار بالنقد الأجنبى.

وكشفت التحريات الامنية، بأن المتهم "نصر.م.ع" (49 سنة) اشترك مع آخرين، فى انتشار الكيانات التعليمية الوهمية بمحافظتى القاهرة والجيزة، خلال الآونة الأخيرة – المنسوبة لبعض الجامعات المصرية والأجنبية وقيامها بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء مركز تعليمى "وهمى" باسم "أكاديمية إستانفورد الدولية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وزعم أن الأكاديمية المذكورة تابعة لإحدى الأكاديميات الدولية (وأن المقر سالف الذكر خاص بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربى)، ويمنح درجة البكالوريوس التخصصى فى المجالات التعليمية المختلفة "عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة أربع سنوات".

وأضافت التحريات أن المتهمين اتخذوا من ذلك المقر وكرًا لتزوير الشهادات المنسوبة للأكاديمية المذكورة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لإحدى الوزارات بغية إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات المشار إليها، وأن المتهم استطاع من خلال الدعاية استقطاب المئات من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات التعليمية المتوسطة بزعم منحهم (شهادة البكالوريوس) المعتمدة والموثقة وتقاضى مبالغ مالية تتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه من كل طالب عن الموسم الدراسى الواحد تحت ذلك الزعم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر المركز الوهمي.