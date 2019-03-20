البترول: الخطط التوسعية لصناعة البتروكيماويات تستهدف 4 مشروعات بـ 1,5 مليار دولار

مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته " ايثيدكو " أحد أكبر مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية وذلك لإعتماد نتائج اعمال الشركة عن العام 2018 .

وأكد المهندس طارق الملا خلال ترأسه أعمال الجمعية أن وزارة البترول مستمرة فى استراتيجيتها للنهوض بصناعة البتروكيماويات واستكمال خططها التوسعية التي تستهدف تنفيذ 4 مشروعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة بإستثمارات قيمتها حوالى 1.5مليار دولار لافتاً الى أن اهتمام الوزارة بتطوير صناعة البتروكيماويات وزيادة طاقتها الإنتاجية يسهم بقوة في النهوض بالصناعة الوطنية وإعطاء اكبر قيمة مضافة من موارد البترول والغاز ودعم ميزان المدفوعات والاقتصاد القومى من خلال ماتوفره المشروعات من منتجات بتروكيماوية للسوق المحلى والتي تدخل في العديد من الصناعات بالإضافة الى التصدير لتوفير النقد الاجنبى.

و شدد الملا على أهمية الإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ التوسعات الجديدة ومشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات لما لها من مردود اقتصادى كبير وكونها تسهم في دعم وتحسين الاستفادة المثلى من فائض انتاج الغاز الطبيعى المصرى بعد ربط مراحل إنتاج جديدة لحقول الغاز بالبحر المتوسط على الشبكة القومية خاصة وأن الغاز يحقق عند استغلاله كمدخلات انتاج في صناعة البتروكيماويات أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومى تفوق استغلاله خاماً .

وأشار المهندس عبدالمجيد حجازى رئيس الشركة خلال استعراضه لأهم نتائج الاعمال إلى تحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة خلال عام 2018 بنسبة تتجاوز 100% وبواقع نحو 381 الف طن بولى ايثيلين وحوالى 19الف طن بيوتادايين ومشتقاته للمساهمة في الوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلى وتصدير المنتج المصرى الى الأسواق الخارجية لتحقيق عائدات دولارية لافتاً الى نجاح جهود فتح أسواق تصديرية جديدة للبولى ايثيلين في غرب افريقيا ودول حوض النيل بما ساهم في زيادة عدد الدول التي تستقبل صادرات مجمع ايثيدكو الى نحو 56 دولة على مستوى العالم .

وأوضح حجازى انه فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة فقد تم البدء في الإجراءات الخاصة بإنشاء أكبر مشروع للدعم اللوجيستى لصناعة البتروكيماويات والذى سيقام في الإسكندرية بالتعاون بين شركات القابضة للبتروكيماويات وايثيدكو وسيدبك حيث يمثل المشروع الجديد البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات مصانع البتروكيماويات بالأسكندرية عبر إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحرياً بتسهيلات شحن وتفريغ السفن بالميناء وبرياً بمجمع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالأسكندرية الأمر الذى سيرفع السعات التخزينية للمواد الخام ويلبى الاحتياجات المستقبلية و يدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية مستقبلاً للبتروكيماويات خاصة انه جارى دراسة زيادة الطاقة الانتاجية لمجمع ايثيدكو من البولى ايثيلين بنسبة 50% من خلال إضافة خط انتاج ثالث ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيثيلين بنسبة 130% ، موضحاً انه في اطار الإجراءات اللازمة لإقامة هذا المشروع فقد تم الاستحواذ على شركة سولفاى الإسكندرية لكربونات الصوديوم وتحويلها الى شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات ، وجارى حاليا عمل التصميمات المبدئية للمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية المخطط الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالي .

وأضاف أنه جارى حاليا الاعداد للبدء في تنفيذ مشروع مصنع المطاط الصناعى " البولى بيوتادايين "بإستثمارات 100 مليون دولار وبطاقة 36 الف طن سنويا في اطار التوسعات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية حيث يدخل هذا المنتج كمدخلات في 12 نشاط صناعى ابرزها صناعة إطارات السيارات وسيور الحركة في المصانع والسيارات وغيرها ، وجارى الانتهاء من التقييم الفني لعروض مناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع .

و لفت الى الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع محطة الكهرباء الدائمة بمشروع مجمع ايثيدكو بربطها على الشبكة القومية للكهرباء مؤخراً مما يضفى مزيدا من الاستقرار والمرونة بعمل المحطة التي تعد أكبر مشروعات توليد الطاقة على مستوى قطاع البترول وتوفير احتياطي من الطاقة ويفتح المجال امام اتاحة القدرة الفائضة لمشروعات صناعية جديدة ، حيث تم التعاقد على امداد مشروع التوسعات الجديد بمجمع شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بإحتياجاته من الطاقة ، وجارى البدء في انشاء مرحلة ثالثة لمحطة كهرباء ايثيدكو لتحويلها لنظام الدورة المركبة لرفع كفاءة التوليد وتوفير كميات من وقود التوليد .

و اكد أن أنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالمجمع تطبق المعايير العالمية وتستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة ، وانه يتم متابعة الرصد البيئي على مدار 24 ساعة من خلال ربط مداخن المصنع مع جهاز شئون البيئة والتوافق مع متطلبات قانون البيئة بالإضافة الى الوصول لمواصفة مياه الصرف العالمية بعد تشغيل وحدة " AOP " للمعالجة .

وفيما يتعلق بالمسئولية المجتمعيةأوضح رئيس ايثيدكو التزامها بتنفيذ عدة مبادرات ومشروعات لخدمة المجتمع السكندرى والقرى والمناطق المحيطة في مقدمتها المساهمة في مشروعات الإسكان الاجتماعى " بشائر الخير" وتوصيل مياه الشرب الى 4 قرى مجاورة للمشروع والمساهمة في تطوير المستشفيات العامة و تطوير المنشآت التعليمية من خلال تطوير مدرسة بقرية الكرنك وتأسيس قاعة لذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الاداب بجامعة الإسكندرية.

حضر أعمال الجمعية كل من المهندس محمد سعفان وكيل اول الوزارة و المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات