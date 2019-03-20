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البابا تواضروس يكرم مجموعة من الأسر تعبيرا عن الوفاء والمحبة بمناسبة "عيد الأم"

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:35 م
البابا تواضروس يكرم مجموعة من الأسر تعبيرا عن الوفاء والمحبة بمناسبة "عيد الأم" البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من الأسر المسيحية تعبيرا عن الوفاء والمحبة والعطاء، وذلك قبل بداية اجتماعه الأسبوعى بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية.
 
 
وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى - فى كلمة قصيرة خلال الاحتفال - أن جميع أمهاتنا مثاليات من أجل تعبهم ومحبتهم ومساهمتهم إلى جوار الأب في تنشئة الأطفال حتى يقدموا للمجتمع والكنيسة شخصيات صالحة ونافعة لأنفسهم ولوطنهم، لافتا إلى أن الأب والأم هما عماد أى مجتمع. 
 
وقدم البابا تواضروس مجموعة من الهدايا للأسر التى تبرع أفرادها بالكلى فى لمسة وفاء منهم تجاه أشقائهم وأبنائهم وأزواجهم، وداعب البابا تواضروس أحد الأزواج من الذين تبرعوا لزوجاتهم بالكلى "أول مرة أشوف الحكاية دى.. أنت تستاهل هدية كبيرة".
 
يشارك فى الاحتفالية التى تسبق الاجتماعى الأسبوعى لقداسة البابا تواضروس مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة والشعب.

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