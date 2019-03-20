البابا تواضروس يعزى أسر ضحايا مجزرة حادث مسجدى نيوزلندا: "نصلى لكم"

سارة علام

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابى الخاص بإطلاق النار على مسجدين بنيوزلندا، والذى شهد سقوط مجموعة من الأبرياء أثناء تقديمهم العبادة، وأن من بين هؤلاء الشهداء الذين سقطوا مجموعة من المصريين وأن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سافرت إلى هناك لتقديم كافة أوجه المساندة لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن الكنيسة تصلى دائما من أجل أن يحل الهدوء والسلام فى كل العالم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال كلمته فى العظة الأسبوعية التى القاها اليوم من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية – إن دولة نيوزلندا من الدول الهادئة وأن الحادث الإرهابى بشع وغير مقبول، لافتا إلى أن الكنيسة تطلب دائما من اجل أن يمنح الله العزاء لكل أسر شهداء الحادث وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل.

وأضاف قداسة البابا، أنه تم خلال الأسبوع الجارى افتتاح مستشفى "مصر المحبة" بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم محمد حسين وومجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأن المستشفى الجديد يقدم الخدمة لكل المصريين، فى إطار مساندة جهود الدولة ووزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة صحية لجميع المواطنين.

وكان قداسة البابا تواضروس قد كرم اليوم مجموعة من الأسر المسيحية تعبيرا عن الوفاء والمحبة والعطاء، وذلك قبل بداية اجتماعه الأسبوعي.