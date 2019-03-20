video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يعزى أسر ضحايا مجزرة حادث مسجدى نيوزلندا: "نصلى لكم"

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:22 م
البابا تواضروس يعزى أسر ضحايا مجزرة حادث مسجدى نيوزلندا: "نصلى لكم" البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
إضافة تعليق

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابى الخاص بإطلاق النار على مسجدين بنيوزلندا، والذى شهد سقوط مجموعة من الأبرياء أثناء تقديمهم العبادة، وأن من بين هؤلاء الشهداء الذين سقطوا مجموعة من المصريين وأن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سافرت إلى هناك لتقديم كافة أوجه المساندة لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن الكنيسة تصلى دائما من أجل أن يحل الهدوء والسلام فى كل العالم.

 

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال كلمته فى العظة الأسبوعية التى القاها اليوم من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية – إن دولة نيوزلندا من الدول الهادئة وأن الحادث الإرهابى بشع وغير مقبول، لافتا إلى أن الكنيسة تطلب دائما من اجل أن يمنح الله العزاء لكل أسر شهداء الحادث وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل.

 

وأضاف قداسة البابا، أنه تم خلال الأسبوع الجارى افتتاح مستشفى "مصر المحبة" بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم محمد حسين وومجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأن المستشفى الجديد يقدم الخدمة لكل المصريين، فى إطار مساندة جهود الدولة ووزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة صحية لجميع المواطنين.

 

وكان قداسة البابا تواضروس قد كرم اليوم مجموعة من الأسر المسيحية تعبيرا عن الوفاء والمحبة والعطاء، وذلك قبل بداية اجتماعه الأسبوعي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يكرم مجموعة من الأسر تعبيرا عن الوفاء والمحبة بمناسبة "عيد الأم"

البابا تواضروس

نيوزلندا

العظة الاسبوعية




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة