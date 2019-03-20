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الاستخبارات العراقية: ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات فى الأنبار

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:42 م
الاستخبارات العراقية: ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات فى الأنبار عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات فى الأنبار.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى خلية ومكافحة الإرهاب ولواء المهمات التابعين للمديرية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى مخزن للأسلحة والمتفجرات فى منطقة الخالدية بالأنبار.

وأضاف البيان أنه عثر بداخله على 10 قنابل و6 جراكن سعة 5 لترات معبأة بمواد متفجرة، و6 صواريخ SBG9 TNT 2، بالإضافة إلى قاذفة RBG7 وصاروخ قاذفة ضد الدروع وآخر ضد الأشخاص وكمية من الحشوات الدافعة للصواريخ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.

 


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أخبار العراق

ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات

الأنبار




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