الاستئناف تفعل خدمة الاستعلام عن الجلسات بالمحكمة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية

كتبت هدى أبو بكر

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، تفعيل خدمة الاستعلام عن تداول جميع الجلسات التي تنظرها محاكم استئناف القاهرة، ووجود استئناف من عدمه من خلال بوابة الحكومة المصرية "j.p.gov.eg"

وقامت المحكمة بتخصيص شباب بمقر البوابة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتخصيص شباك لتلقى شكاوى المواطنين المترددين على المحكمة وعرضها فى اليوم التالى على المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني بالمحكمة للعمل على إنهائها.

كما فعلت المحكمة خدمة الشباك الواحد ليقدم من خلاله الخدمة الكاملة للمتقاضى سواء بشأن رفع وقيد الاستئنافات الجديدة أو الاستعلام عنها أو تسلم الصور الرسمية من كافة المستندات المطلوبة أو الشهادات من خلال ذات الشباك.

وأوضحت المحكمة أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن المطالبات القضائية من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل خدمة الاستعلام عن قضايا طعون نقض الجنح وتفعيل خدمة الاستعلام عن قضايا الجنايات من خلال البوابة الإليكترونية.

وتم تكليف المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفنى بمتابعة تنفيذ تلك القرارات المتعلقة بالتطوير التقنى بجميع أقسام المحكمة.