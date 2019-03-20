الاتحاد الأوروبى يغرم جوجل 1.5 مليار يورو

أ ش أ

فرضت الأجهزة الرقابية للاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.5 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكى "جوجل" لارتكابه مخالفات لقانون مكافحة الاحتكار الأوروبى تتعلق بسوق الإعلانات على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى - أن الغرامة التى تعادل نحو 1.7 مليار دولار هى ثالث غرامة من الاتحاد الأوروبى ضد جوجل منذ عام 2017، فى إطار محاولاته لكبح جماح أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم.

ورأت الجهات الرقابية الأوروبية أن شركة "جوجل" خالفت قوانين مكافحة الاحتكار بفرضها شروطا غير عادلة على الشركات التى تضيف صندوق محرك بحث "جوجل" على مواقعها الإلكترونية فى أوروبا.