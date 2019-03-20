الإعدام لمتهمين والسجن 10 سنوات لآخرين لسرقتهم التكاتك وقتل أصحابها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، وبإجماع الآراء إعدام المتهمين "عنتر .ع" 30 سنة عاطل، و"السيد.ح" 21 سنة، شنقا، فيما عاقبت المتهمين "محرم.م"، و"حامد.م" بالسجن 10 سنوات، وبرأت المتهم "منتصر.م"، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك، وقتل أصحابها بدائرة مركز جرجا، حيث قاموا بسرقة 5 تكاتك وتخلصوا من أصحابها.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، واحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بمقتل 5 أشخاص من أصحاب التكاتك بعد سرقتها، والعثور على جثثهم بناحية الخلافية طافية بترعة نجع مقلد، وناحية القرعان، ونجع كرم، وهى فى حالة تعفن، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الوقائع المتهمين، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لخطف وسرقة التكاتك من أصحابها، ثم التخلص منهم بقتلهم، وإلقاء جثثهم فى الترع بمناطق متفرقة، لإبعاد الشبهة عنهم.

وتبين قيام المتهم الأول والثانى باستدراج المجنى عليهم، والتعدى عليهم بالضرب ثم قتلهم، فيما يقوم باقى المتهمين بسرقة التكاتك، وإلقاء جثثهم فى الترع، واقتسام الحصيلة فيما بينهم.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتم ضبط 2 توك توك، وبيع باقى التكاتك أجزاء متفرقة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها السابق.