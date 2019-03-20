الأمن العراقى يلقى القبض على 6 عناصر من داعش فى كركوك

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أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الأربعاء اعتقال 6 عناصر من "داعش" بعد متابعتهم لمدة 20 يوما فى كركوك.

وقالت الخلية الأمنية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "خلال عملية أمنية ناجحة جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطنى بالتنسيق مع لواء 61، من إلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية بعد متابعتهم لمدة 20 يوما واختراقهم فى كركوك"، مضيفة أنهم كانوا يخططون لعمليات إرهابية تهدف إلى إرباك الوضع الأمنى فى المحافظة.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عدد كبير من عناصر "داعش" خلال تنفيذ عمليات دهم وتفتيش فى مناطق متفرقة من البلاد، كما تحبط مخططات يحاول هؤلاء القيام بتنفيذها لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين.