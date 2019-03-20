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الأمن العام اللبنانى: 172 ألف نازح عادوا إلى سوريا منذ العام الماضى

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:14 ص
الأمن العام اللبنانى: 172 ألف نازح عادوا إلى سوريا منذ العام الماضى لاجئين
أ ش أ
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أعلن جهاز الأمن العام اللبنانى، أن عدد النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية الذين عادوا إلى سوريا، ابتداء من منتصف العام الماضى وحتى يوم أمس، بلغ 172 ألفًا و46 لاجئًا.
وأشار الأمن العام اللبنانى -فى بيان اليوم الأربعاء- إلى أن هذا العدد من النازحين السوريين العائدين إلى بلدهم، جاء فى ضوء التسهيلات الإدارية التى بدأت المديرية العامة للأمن العام فى تطبيقها منذ شهر ديسمبر 2017، واستنادا إلى آلية العودة التى وضعها الأمن العام فى كل المناطق اللبنانية اعتبارا من شهر مايو 2018، بناء على تفويض من السلطة السياسية وعلى رأسها الرئيس ميشال عون.
وأكد الأمن العام أنه سيواصل العمل بآلية العودة الطوعية للنازحين المعتمدة، بالتنسيق مع السلطات السورية، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الإدارية المتبعة على المعابر الحدودية الشرعية لتسهيل عودة النازحين الذين يرغبون فى العودة إلى سوريا، خاصة الذين خالفوا نظام الإقامة أو دخلوا الأراضى اللبنانية بطرق غير شرعية.


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