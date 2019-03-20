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الأرصاد: طقس أول أيام الربيع دافئ شمالا حار جنوباً والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:07 م
الأرصاد: طقس أول أيام الربيع دافئ شمالا حار جنوباً والعظمى بالقاهرة 25 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس غدا الخميس، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة ، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.


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