افتتاح خط طيران جديد بين أوكرانيا ومرسى علم

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار مرسي علم الدولى، أولى رحلات شركة «سكاي آب» الأوكرانية القادمة من كييف بأوكرانيا، وعلى متنها 145 راكبا، وهو أول فوج يصل على خط الطيران الجديد والذى ينظم 3 رحلات أسبوعيا .

قامت سلطات المطار بتوجيهات من اللواء هانى عقاب رئيس شركة «ايماك» للمطارات، المشغلة لمطار مرسى علم باستقبال ركاب الرحلة وتم توزيع الورود والهدايا على السياح .

وقال اللواء طارق تبان زاده مدير مطار مرسي علم، إنه من المقرر أن ينقل الخط الجديد من أوكرانيا لمرسي علم ثلاث رحلات أسبوعيا، ومن المتوقع أن يشهد مطار مرسي علم زيادة في حجم الحركة الجوية خلال العام الجارى طبقا لحجوزات المتوقعة من شركات الطيران .