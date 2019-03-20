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اعرف إجراءات تحليل المخدرات لعاملى السكة الحديد والعقوبات × 12 معلومة

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:30 ص
اعرف إجراءات تحليل المخدرات لعاملى السكة الحديد والعقوبات × 12 معلومة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن إجراءات تحليل المخدرات لعاملى السكة الحديد والعقوبات التى توقع على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وفقًا للائحة الحالية ودراسة الهيئة تغليظ العقوبات بهذه اللائحة.

1ـ كشف المخدرات على سائقى وعاملى السكة الحديد يجريها مستشفى السكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان.

2ـ كشف المخدرات يشمل تحليلاً دوريًا وآخر فجائيًا.

3ـ التحليل الدورى يكون كل عامين لمن أقل من 45 سنة.

4ـ التحليل الدورى يكون من خلال مستشفى السكة الحديد.

5ـ التحليل الفجائى تقوم به لجان مفاجئة من مستشفى السكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان.

6ـ فى حالة صدور نتجة التحليل إيجابية يتم إرسال تقرير بالنتيجة لهيئة السكة الحديد لاتخاذ إجراءاتها القانونية وفقًا للائحة الجزاءات بها.

7ـ فى حالة النتيجة الإيجابية يتم وقف العامل عن العمل 6 شهور ويتم خلالها وقف صرف له الحوافز.

8ـ يجرى سحب عينة من الدم خلال الـ6 شهور وقف فإذا كانت سلبية يعود إلى العمل وإذا كانت إيجابية يستمر الوقف.

9ـ فى حالة صدور النتيجة إيجابية خلال العينة الثالثة يتم تحويلها للعمل وظيفة أخرى بعيدة عن تشغيل القطارات.

10ـ السكة الحديد تدرس لائحة الجزاءات لتصل العقوبة إلى الفصل فى حالة تكرار تعاطى المخدرات وليس التحويل لوظيفة أخرى.

11ـ دراسة السكة الحديد تشمل الفصل فى المرة الثانية من ثبوت تعاطيه المخدرات.

12ـ الأدوية التى تحوى موادًا مخدرة يحظر على العاملين فى تشغيل القطارات تعاطيها سواء من خلال قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى السكة الحديد.


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السكة الحديد

حركة القطارات

تحليل المخدرات

هيئة السكة الحديد

كامل الوزير




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