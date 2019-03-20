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استراليا تخفض طلبات المهاجرين إليها بنسبة 15%

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:48 م
استراليا تخفض طلبات المهاجرين إليها بنسبة 15% رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
أ ش أ
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 أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن خفض عدد طلبات الهجرة السنوية إليها بنسبة 15%.
وقررت الحكومة الاسترالية - حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية - منع بعض فئات من المهاجرين من الإقامة فى المدن الكبرى لمدة 3 سنوات وذلك بدعوى تخفيف الازدحام فى هذه المدن.
وأضافت أنها ستستقبل 160 ألف طلب للهجرة فقط هذا العام مقارنة بـ 190 ألفا العام الماضى.
وكان رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون قد أعلن فى وقت سابق أنه من المرجح أن تخفض بلاده من حصتها فيما يتعلق باستقبال المهاجرين بسبب أن المدن الأسترالية باتت "مكتظة".
وكشفت الاحصائيات أن 20% من المهاجرين الاستراليين يأتون من الهند، و 15 % من الصين و9% من بريطانيا ، وفي عام 2017 منح 262 ألفا و489 شخصا تأشيرة دائمة ومؤقتة، مما دفع سكان استراليا إلى تجاوز حاجز 25 مليون نسمة.


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