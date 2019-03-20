ارتفاع ضحايا الفيضانات فى إندونيسيا إلى 104 صرعى

أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية فى إقليم (بابوا) الواقع شرقى إندونسيا مؤخرا إلى 104 قتيل.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا، وفقا لقناة (فرنسا 24) الإخبارية، أن 79 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم نقل نحو 10 آلاف شخص إلى أماكن إيواء عقب وقوع الفيضانات التى تسببت فى تدمير المئات من المنازل والجسور والمدارس، بالإضافة إلى بعض المنشآت العامة الأخرى.

يذكر أن منطقة (سينتانى) القريبة من العاصمة الإقليمية (جايابورا) قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، ما تسبب فى حدوث فيضانات عارمة.