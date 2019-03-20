video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع ضحايا الفيضانات فى إندونيسيا إلى 104 صرعى

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:08 ص
ارتفاع ضحايا الفيضانات فى إندونيسيا إلى 104 صرعى فيضانات
أ ش أ
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية فى إقليم (بابوا) الواقع شرقى إندونسيا مؤخرا إلى 104 قتيل.
وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى إندونيسيا، وفقا لقناة (فرنسا 24) الإخبارية، أن 79 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم نقل نحو 10 آلاف شخص إلى أماكن إيواء عقب وقوع الفيضانات التى تسببت فى تدمير المئات من المنازل والجسور والمدارس، بالإضافة إلى بعض المنشآت العامة الأخرى.
يذكر أن منطقة (سينتانى) القريبة من العاصمة الإقليمية (جايابورا) قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، ما تسبب فى حدوث فيضانات عارمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفيضانات تتسبب فى نفوق صغار أسماك القرش

122 ألف شخص بحاجة للمساعدة جراء الفيضانات بأفغانستان

فيضانات

إندونيسيا

فيضانات إندونيسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة