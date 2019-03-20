video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والخدمات

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:46 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والخدمات بورصة دبى
كتب ـ هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحا عدد 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.70 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.3 مليون سهم محققة ما قيمته 126.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1822 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر 8 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فقطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.69%.
 
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 2.20%، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.94%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى المالى بختام التعاملات مدفوعا بقطاع الاتصالات

اخبار الاقتصاد

سوق دبى المالى

اخبار البورصة

بورصة دبى

بورصة




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة