ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والخدمات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحا عدد 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.70 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.3 مليون سهم محققة ما قيمته 126.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1822 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر 8 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فقطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.69%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 2.20%، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.94%.