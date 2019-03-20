ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات على رأسها البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.88% رابحا عدد 47.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5462.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% رابحا 67.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5816.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحا عدد 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4789.05 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 184 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 6590 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "الرأى" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.37%، تليه المعدات بنسبة 13.45%، ثم السورية بنسبة 12.87%، فيما تصدر سهم "ريم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.57% ثم العيد بنسبة 18.52%، ثم منشأت بنسبة 9.91%.