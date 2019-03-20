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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:51 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات بورصة البحرين
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحا عدد 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1423.46 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.9 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 5.77% مدفوعا بسهم بنك انفستكورب بنسبة 6.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.28% مدفوعة بسهم عقارات السيف بنسبة 1.77%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.47% بضغوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.11%.
 

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