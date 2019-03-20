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إسرائيل تطلق صاروخا على فلسطينيين مشاركين فى "الإرباك الليلي" بقطاع غزة

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:38 م
إسرائيل تطلق صاروخا على فلسطينيين مشاركين فى "الإرباك الليلي" بقطاع غزة غارة جوية _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/
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أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا، مساء اليوم الأربعاء، صوب مجموعة من الفلسطينيين المشاركين فى فعاليات "الإرباك الليلى" فى المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة أطلقت الصاروخ قرب شبان يشاركون فى فعاليات الإرباك شرق مخيم البريج دون الإعلان عن وقوع إصابات.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال استهدفه مجموعة من مطلقى البالونات الحارقة وسط قطاع غزة، ووصل مئات الشباب على طول الحدود الشرقية للمشاركة فى فعاليات الإرباك الليلى حيث سمع دوى انفجارات كبيرة ناجمة عن تفجير عبوات صوتية.

وتتكون وحدة "الإرباك الليلي" - وفق شهود عيان - من مجموعة من الشبان يتفننون فى إرباك الاحتلال، حيث يؤدى عمل الشبان الثائرين لاستنفار قوات الاحتلال على الحدود، وتقوم هذه الوحدة، بإشعال إطارات السيارات، ومحاولة قص السلك الشائك الذى يمتد على طول الحدود كسياج حدودى واقتحامه، بالإضافة إلى إطلاق زجاجات حارقة صوب ثكنات لجيش الاحتلال، فى محاولات لإرهاق الجيش على المناطق الحدودية.

 


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