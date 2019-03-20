ألمانيا مستاءة من تدخل الولايات المتحدة فى شؤونها الداخلية

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أعرب وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس عن استيائه من تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الداخلية لبلاده، على خلفية النقاش الدائر حول مشاركة محتملة لشركات صينية فى توسيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات لدى برلين.

ويشير ماس بذلك إلى تهديدات الولايات المتحدة بإحجام معلومات استخباراتية عن ألمانيا حال مشاركة الصين فى توسيع شبكات الجيل الخامس، وأكد أن بلاده لن تخضع للابتزاز مطلقاً أيا كان الأمر أو الجهة التى تحاول ممارسته.

وتابع ماس بالقول إن الحكومة الألمانية تتشاور على نحو مكثف للغاية منذ أسابيع بشأن مسألة مشاركة شركة هواوى الصينية فى توسيع شبكات الاتصالات، معللا ذلك بأنه عند تأسيس بنية تحتية تمس الكثير من القطاعات الحياتية لدينا، فإن اعتبارات السياسة الأمنية تكون لها أهمية كبيرة فى ذلك، وشدد على أن ألمانيا لا تحتاج إلى مشورة من أية جهة فى ذلك.

يشار إلى أنه بدأ بالأمس الثلاثاء المزاد على توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس فى ألمانيا.