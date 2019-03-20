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ألمانيا تتحرك نحو إعادة تقييم دورها فى أفغانستان

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:21 م
ألمانيا تتحرك نحو إعادة تقييم دورها فى أفغانستان القوات الأجنبية بأفغانستان
أ ش أ
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أعلن المبعوث الألمانى الخاص لأفغانستان وباكستان ماركوس بوتزيل، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا لا تريد أن تعقد مؤتمرًا لإعادة إعمار أفغانستان لمجرد عقد مؤتمر، ولكنها ترغب فى عقد مؤتمر يسفر عن نتائج ملموسة.
وقال بوتزيل - فى تصريحات لإذاعة دويتشه فيله الألمانية- إن توقيت عقد أى من هذه المؤتمرات يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاحه.
وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أنه بالتزامن مع إحراز مفاوضين أمريكيين وآخرين من حركة طالبان تقدمًا فى المحادثات بشأن سحب القوات الأجنبية من أفغانستان ومكافحة الإرهاب هناك، تدرس برلين انتهاج استراتيجية لمواصلة تواجدها فى البلد الذى مزقته الحرب.
وخاضت طالبان العديد من المحادثات مع مفاوضين أمريكيين، ولكنها ما زالت ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية مباشرةً أو الالتزام بوقف إطلاق النار وسط شن هجمات تقريبًا بصفة يومية.
يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين طالبان وواشنطن انتهت فى 11 مارس الجارى بعد مرور 16 يومًا من المحادثات بين الطرفين، إذ قالا إنهما أحرزا تقدمًا فى مسألة سحب القوات الأجنبية ومكافحة الإرهاب. 
وأوضح بوتزيل أن هذه المحادثات ليست سوى محادثات تمهيدية وأنه يجب إجراء محادثات سلام حقيقية بين طالبان وفريق التفاوض الأفغانى الشامل الذى تقوده الحكومة الأفغانية.
وشدد على أن التوصل لاتفاق شامل بخصوص إحلال السلام فى أفغانستان، الذى سينهى الصراع الذى دام 40 عامًا، يتطلب وقتًا. وأكد بوتزيل أن التعاون الاقتصادى بين ألمانيا وأفغانستان بعد إبرام أى اتفاق سلام سيواصل الاعتماد على الاستمرارية الدستورية وحماية حقوق الإنسان.
 


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